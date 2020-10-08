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Ученые выдвинули гипотезы инцидента у берегов Камчатки

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Ученые, которые выясняют причины гибели морских животных в Авачинской бухте на Камчатке, заявляют, что имеют представление о том, что произошло, но ждут окончательных итогов исследования проб из лабораторий, сообщается на сайте правительства Камчатского края.

"Мы сами до сих пор ждем результаты этих анализов: без получения этих данных мы не можем сделать какой-либо вывод. У нас есть уверенность в одной или другой из гипотез, но пока нет фактического подтверждения, мы не можем заявлять о решении проблемы", - сказал заведующий лабораторией экологии и эволюционной биологии водных организмов школы естественных наук Дальневосточного федерального университета Кирилл Винников, слова которого приведены в сообщении.

"Однако мы уже прорабатываем возможные варианты дальнейших действий, которые мы сможем предложить в случае подтверждения той или иной гипотезы", - добавил ученый.

Отмечается также, что ранее специалисты вязли пробы воды, грунта и воздуха у побережья Камчатки. Исследованиями занимаются специалисты Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Камчатского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО), Кроноцкого заповедника, министерства по чрезвычайными ситуациям, министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края, множество ученых.

Ситуация находится на контроле губернатора Камчатского края и генерального прокурора РФ. Результаты расширенных токсикологических анализов должны быть готовы уже сегодня, 8 октября.

ЧП на Камчатке

В конце сентября серферы Камчатки рассказали об изменении цвета воды в Тихом океане на Халактырском пляже. Они жаловались, что после заплывов у них опухали и краснели глаза, а также было раздражение на коже. Местные жители публиковали в соцсетях сообщения о выброшенных на берег мертвых морских животных, в том числе, осьминогах, морских ежах, морских звездах.

В прибрежных морских водах в районе Халактырского пляжа специалисты выявили загрязнение в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза - по нефтепродуктам.

Пробы воды, песка, образцы погибших морских животных и моллюсков направлены на исследование в лаборатории Москвы и Владивостока.

По факту загрязнения акватории Авачинского залива Камчатского края и гибели морских животных СК России возбудил дело по ч. 2 ст. 247, ч. 2 ст. 252 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов; загрязнение морской среды).

Хроника 03 – 08 октября 2020 годаЭкологическая катастрофа на Камчатке
Камчатский край Кирилл Винников

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