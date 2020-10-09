Пробы с загрязненного побережья Камчатки передадут в МГУ

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Пробы донных отложений и биоматериала из Тихого океана у берегов Камчатки будут исследовать в Московском государственном университете им. Ломоносова, сообщает в пятницу пресс-служба правительства Камчатского края.

"Правительство Камчатского края наладило взаимодействие с ведущим вузом страны - Московским государственным университетом имени М.В.Ломоносова. Пробы, собранные в прибрежной акватории Тихого океана, будут отправлены для изучения на химический факультет МГУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ученые МГУ сами предложили свою помощь Камчатке.

"В наш адрес обратился декан химического факультета Московского государственного университета Степан Николаевич Калмыков, профессор, доктор наук, член-корреспондент Академии наук. У них в распоряжении имеется серьезная аналитическая база. Мы откликнулись на это обращение и организовали взаимодействие химического факультета МГУ с Дальневосточным федеральным университетом, с той группой, которая сейчас работает в акватории Тихого океана. Так, после того, как ученые отберут пробы донных отложений и биоматериала, мы оперативно отправим их в Москву, где специалисты на своей аналитической базе проведут все возможные исследования, чтобы приблизиться к разгадке того явления, с которым мы столкнулись здесь, на Камчатке", - цитирует пресс-служба врио министра природных ресурсов и экологии края Алексея Кумарькова.

В штате факультета химии МГУ - более 1800 сотрудников, среди которых 9 академиков и 17 членов-корреспондентов РАН, более 350 преподавателей и около 700 научных сотрудников. На факультете обучается свыше 1200 студентов и около 300 аспирантов. Сегодня в состав факультета входят 17 кафедр, на которых представлены все современные направления химической науки.

В конце сентября серферы Камчатки рассказали об изменении цвета воды в Тихом океане на Халактырском пляже. Они жаловались, что после заплывов у них опухали и краснели глаза, а также было раздражение на коже. Местные жители публиковали в соцсетях сообщения о выброшенных на берег мертвых морских животных, в том числе, осьминогах, морских ежах, морских звездах.

Основатель камчатской школы серфинга Snowave Surf School Антон Морозов заявил о том, что более 200 человек пострадали от контакта с загрязненной водой Тихого океана на Халактырском пляже. По данным регионального Минздрава, за помощью к врачам с жалобами на ожоги глаз обратились 11 человек.

В морских водах в районе Халактырского пляжа и в Авачинском заливе специалисты, по последним данным, выявили превышения фосфат-ион в 10,8 раз, железа в 6,7 раза и фенола в 2,9 раза.

Пробы воды, песка, образцы погибших морских животных и моллюсков направлены на исследование в лаборатории Москвы и Владивостока.

Ранее во вторник губернатор заявил, что в качестве наиболее вероятных версий причины экологического бедствия у берегов Камчатки специалисты рассматривают техногенное загрязнение и воздействие токсичных микроводорослей.

По факту загрязнения акватории Авачинского залива Камчатского края и гибели морских животных СК России возбудил дело по ч. 2 ст. 247, ч. 2 ст. 252 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов; загрязнение морской среды).