Группа бутлегеров предстанет перед судом в Новосибирске

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Полиция завершила расследование уголовного дела в отношении четверых новосибирцев, обвиняемых в незаконном обороте контрафактного алкоголя, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"Следствием установлено 26 эпизодов преступной деятельности фигурантов, связанных с незаконным оборотом контрафактной (немаркированной) алкогольной продукции в особо крупных размерах и незаконном использовании чужих товарных знаков, с причинением крупного ущерба, на территории города Новосибирска (ст. 171.1, 171.3 и ст. 180 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с декабря 2018 по август 2019 обвиняемые - четверо новосибирцев в возрасте от 22 до 54 лет - организовали незаконную реализацию немаркированной алкогольной продукции.

Организатором выступал 43-летний житель Октябрьского района Новосибирска, который отвечал за реализацию приобретенной им оптовыми партиями контрафактной алкогольной продукции известных марок, а также подыскивал покупателей, с которыми согласовывал условия продажи указанной продукции.

Остальные участники группы осуществляли доставку партий алкогольной продукции покупателям, получали от них деньги и выполняли погрузо-разгрузочные работы.

Участники группы были задержаны в августе 2019 года, при обыске в арендованном складском помещении, расположенном на территории Кировского района Новосибирска, а также осмотров транспортных средств покупателей алкогольной продукции сотрудники полиции изъяли около 29 тонн алкогольной продукции на общую сумму более 13 млн руб.

Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Кировский районный суд Новосибирска для рассмотрения там по существу.