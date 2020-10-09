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В Махачкале 16 детей доставили в больницу с признаками отравления

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Врачи устанавливают причину отравления детей, доставленных в больницу Махачкалы (Дагестан) из разных детских садов, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Дети, по предварительным данным, отравились, но чем - пока неизвестно. Их всего 16. Все они из разных детских садов. Доставлены в больницу", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением данной информации.

Дагестан Махачкала

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