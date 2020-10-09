Сменилось руководство Объединенной ракетно-космической корпорации

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Сергей Гуреев сменил Андрея Жерегелю на должности генерального директора Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК), сообщила пресс-служба корпорации.

Гуреев родился в 1964 году. С 1983 по 2019 год он служил в КГБ и ФСБ, в 2013 году он был награжден медалью "За отвагу". У него два высших образования: специалиста по связям с общественностью и юридическое.

ОРКК создана в 2014 году, единственным владельцем является "Роскосмос". Компания определена как единый центр диверсификации и производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения. В том числе корпорация производит оборудование для топливно-энергетического комплекса.