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Бывший вице-губернатор подаст в суд на экс-мэра Челябинска из-за показаний в суде

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Бывший вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров готовит иск о защите чести и достоинства после прозвучавших накануне в суде заявлений бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева о якобы незаконных действиях Гаттарова, сообщила в пятницу "Интерфаксу" пресс-секретарь Гаттарова Кристина Барсегян.

"Руслан Гаттаров заявляет, что показания, которые дал вчера в суде Евгений Тефтелев, не соответствуют действительности. Юристы уже готовят исковое заявление о защите чести и достоинства", - сказала Барсегян.

Ранее сообщалось, что бывший глава администрации Челябинска Тефтелев на заседании в Центральном районном суде города в четверг обнародовал показания против Гаттарова, которые он дал в ходе расследования собственного уголовного дела о взяточничестве.

В частности, Тефтелев сообщил, что решил заключить досудебное соглашение, чтобы искупить свою вину, и дал следователям показания о том, что Гаттаров вместе с должностными лицами из Агентства инвестиционного развития (АИР) без обсуждения с наблюдательным советом поручил заплатить 15 млн рублей за оказание консультационных услуг коммерческой фирме, что, по словам Тефтелева, причинило ущерб бюджету.

В свою очередь следовательотметил на суде, что материалы о возможных преступлениях сотрудников АИР выделены в отдельное производство.

Тефтелев обвиняется в получении взяток на 2,5 млн рублей от представителя коммерческой фирмы за помощь в получении крупного муниципального контракта. Он находится под домашним арестом, суд рассматривает егодело в особом порядке. Следующее заседание состоится 27 октября.

Руслан Гаттаров Челябинская область Евгений Тефтелев

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