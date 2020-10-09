Юный нетрезвый водитель BMW задержан после погони в Петербурге

19-летний безработный мужчина сбил на переходе 56-летнего велосипедиста

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники ГИБДД Петербурга с погоней задержали пьяного водителя BMW; во время преследования нарушитель сбил на пешеходном переходе велосипедиста, сообщила в пятницу пресс-служба регионального главка МВД.

Инцидент произошел в ночь на четверг, 8 октября, в Приморском районе на северо-западе города на пересечении улиц Туристской и Оптиков. Сотрудники ДПС обратили внимание на неадекватное поведение водителя на BMW и попытались остановить его, однако мужчина не отреагировал. Полицейские бросились в погоню за нарушителем.

Как отмечается, уходя от погони, водитель сбил 56-летнего велосипедиста, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Мужчину доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Нарушителя задержали в паркинге дома на улице Оптиков. За рулем был 19-летний безработный. Согласно результатам медосвидетельствования, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения, говорится в сообщении.

В отношении водителя составили несколько административных протоколов, в том числе возбудили административное расследование по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). Как выяснилось, водитель получил права в январе 2020 года, но уже шесть раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости, следует из пресс-релиза.

"Сотрудники полиции намерены приложить все усилия для того, чтобы прервать водительскую карьеру лихача во благо остальных участников дорожного движения", - заверили в ведомстве.