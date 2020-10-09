Белоусов напомнил ведомствам о задаче по созданию дальневосточной авиакомпании

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, выступая на итоговой коллегии Минтранса в пятницу, напомнил про "должок" министерства и Росавиации по созданию дальневосточной авиакомпании.

"Хочу зафиксировать, что за нами всеми, в том числе за министерством (транспорта - ИФ) и за Росавиацией, есть должок, который называется дальневосточная авиационная компания. Мы пока эту задачу с вами не решили, несмотря на неоднократные поручения президента. Мы должны будем ее решить, эта задача остается", - сказал Белоусов.

Глава Минтранса Евгений Дитрих в свою очередь сообщил, что "на развитие внутренних перевозок по поручению президента направлено создание консорциума региональных компаний на Дальнем Востоке". Этот проект, по его словам, Минтранс "хотел бы рассматривать как создание дальневосточной авиакомпании".

"Работа по этому вопросу идет по двум направлениям: это и консолидация усилий в рамках ряда авиакомпаний, создание консорциума дальневосточных авиакомпаний, в том числе с использованием отечественной авиатехники. Кроме того, мы трудимся над тем, чтобы увеличить объемы поддержки региональных авиаперевозок, включить в возможные механизмы поддержки местные авиалинии", - заявил Дитрих.

Проект дальневосточной авиакомпании с российскими самолетами, создать которую поручал президент Владимир Путин, обсуждается последние несколько лет. В Минтрансе ранее предлагали взять за основу авиакомпанию "Аврора": предполагалось, что сначала "Аэрофлот" продаст свой контрольный пакет в "Авроре" ее второму акционеру - Сахалинской области, затем в ее капитал будет предложено войти остальным субъектам ДФО.

Но проект в таком виде не устраивал, в частности, главу Якутии Айсена Николаева, который публично критиковал идею Минтранса. Николаев выступал за создание перевозчика на базе альянса существующих авиакомпаний, включая республиканские "Якутию" и "Полярные авиалинии". Вариант с альянсом, "когда несколько авиакомпаний, не объединяясь юридически, действуют в рамках одной территории, делят маршрутную сеть, обеспечивают единую систему продаж, тарифную политику - это вполне стандартная мировая процедура", заявлял Николаев.

В начале сентября, накануне "дедлайна" исполнения поручения, Минтранс сообщил, что по итогам очередного совещания с министрами и главами дальневосточных регионов было решено "начать формирование консорциума региональных авиакомпаний". Как один из вариантов организации структуры "обсуждалась возможность управления консорциумом авиакомпанией "Аврора". Юридические и финансовые вопросы будут проработаны в дальнейшем, обещали в Минтрансе. По готовности "дорожная карта" создания консорциума "будет незамедлительно представлена в правительство РФ", заявляли в ведомстве.