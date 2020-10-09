Уроженца Башкирии приговорили к 20 годам за изнасилование и убийство пенсионерок

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Верховный суд Татарстана на заседании в пятницу признал ранее судимого 52-летнего Ирека Ямалова виновным по делу об изнасиловании 78-летней пенсионерки и убийстве 85-летней, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Подсудимый признан виновным в разбое, изнасиловании, насильственных действия сексуального характера и убийстве.

"Назначить Ямалову 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год", - сказал судья. Суд также обязал взыскать с Ямалова 1 млн рублей в пользу родственников погибшей пенсионерки.

Установлено, что летом 2018 года в Мензелинске (Татарстан) ранее судимый уроженец Башкирии Ямалов убил 85-летнюю женщину. В ночь на 9 июля нетрезвый подсудимый взломал входную дверь в доме пенсионерки, после чего нанес ей множество ударов кирпичом по голове, от которых потерпевшая скончалась на месте. После совершения преступления он был объявлен в федеральный розыск.

Летом 2019 года в городе Дзержинске Нижегородской области Ямалов взломал дверь в квартире 78-летней женщины, избил ее гвоздодером, после чего надругался над потерявшей сознание пенсионеркой. После расправы Ямалов похитил у женщины телефон, 30 рублей и скрылся. Но был задержан полицией по горячим следам.