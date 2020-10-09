Бывшему вице-премьеру Чувашии добавили срок делом о взятке

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Чебоксар вынес приговор по делу о коррупции бывшему заместителю председателя кабинета министров Чувашии Владимиру Аврелькину, осужденному за злоупотребление полномочиями.

На сайте Генпрокуратуры РФ сообщается в пятницу, что экс-чиновник признан виновным по части 6 статьи 290 (получение взятки) и части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В сообщении говорится, что что с ноября по декабрь 2017 года чиновник получил от руководителя коммерческой организации через трех посредников взятку в сумме 2 млн рублей. За эти деньги чиновник должен был помочь получить субсидию из республиканского бюджета в размере более 16 млн рублей.

Кроме того, по данным прокуратуры, Аврелькин получил от руководителя этой же организации 1 млн рублей "под предлогом последующей передачи их в качестве взятки одному из высокопоставленных должностных лиц органов республиканской власти, заранее зная, что не исполнит обещанное".

В свою очередь СУ СКР по Чувашии отмечает, что по ходатайству следователя судом на имущество бывшего чиновника наложен арест на сумму 6,5 млн рублей.

По совокупности с ранее назначенным наказанием суд назначил Аврелькину 8 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 4 млн рублей. Кроме того, он лишен права занимать руководящие должности на государственной службе на шесть лет.

В феврале 2020 года экс-чиновник был осужден за злоупотребление полномочиями на 4,5 года колонии общего режима с запретом занимать определенные должности на госслужбе сроком на три года.

С мая 2016 года Аврелькин был заместителем председателя кабинета министров - министром экономического развития, промышленности и торговли республики.

В мае 2019 года указом главы Чувашии он был освобожден от должности.