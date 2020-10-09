Умерли все четверо рабочих, упавших с высоты на стройке в ХМАО

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Число погибших на стройке политехнического колледжа в Когалыме (Ханты-Мансийский автономный округ) рабочих выросло до четырех, сообщили "Интерфаксу" в департаменте здравоохранения округа.

"Два скончались на месте 8 октября. Два пострадавших были доставлены в городскую больницу Когалыма в крайне тяжелом состоянии. Медицинская помощь оказана в полном объеме. На фоне интенсивной терапии состояние пострадавших ухудшалось, 9 октября после проведения безуспешных реанимационных мероприятий пациенты скончались", - сказал собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на прокуратуру округа сообщалось, что накануне вечером на объекте проводились работы по бетонированию шестого этажа. При подаче бетонной смеси деревянные опоры опалубка разрушились, из-за чего четверо рабочих сорвались с высоты и упали на землю. Три человека от полученных травм погибли, один был госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).