Минобрнауки анонсировало к 1 ноября новый нацпроект "Наука и университеты"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Новый национальный проект "Наука и университеты" будет готов к 1 ноября 2020 года, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в пятницу.

"К 1 ноября мы будем иметь уже готовый национальный проект. Мы обязательно его представим всем заинтересованным участникам", - заявил он журналистам.

Фальков также отметил, что в новый национальный проект войдет все лучшее, что было заложено в национальном проекте "Наука" в 2018 году, а также новые программы.

"Все лучшее, что было заложено в национальном проекте "Наука" еще в 2018 году, то, что уже опробировано и сделано, (...) все это нашло отражение в новом национальном проекте. Плюс новые программы. Отдельная программа, мы ее анонсировали, стратегического, академического лидерства, направленная на интеграцию развития университетов и академических институтов, и ряд других мероприятий", - резюмировал он.