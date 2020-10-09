В Петербурге саентолог получила третий срок за хищение денег дольщиков

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге Смольнинский суд приговорил к трем годам колонии саентолога Екатерину Заборских за хищение 3 483 635 рублей у дольщиков ЖСК "Троицкая гора" и потребительского общества "Вилла Валлей", сообщила пресс-служба городских судов.

С учетом еще двух приговоров, вынесенных ранее, Заборских должна будет провести в колонии общего режима восемь лет и семь месяцев. Похищенные у дольщиков деньги она тратила по своему усмотрению, в том числе передавала саентологической церкви, адептом которой является.

9 октября Смольнинский суд признал Заборвских виновной в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК). Суд установил, что она как председатель правления ЖСК "Троицкая гора" и потребительского общества "Вилла Валлей" со 2 сентября 2013 года по 16 декабря 2014 года сама или через посредников заключила шесть договоров "Об оплате взносов и предоставления жилья" и "Об участии в хозяйственной деятельности по целевой потребительской инвестиционной программе" на общую сумму 3 483 635 рублей. Суммы соглашений варьировались от 500 000 рублей до 1 245 635 рублей.

У юридических лиц, от имени которых она заключала договора, не было разрешений на строительство и права собственности на землю. Деньги дольщиков Заборских брала себе, не предпринимая меры к выполнению взятых на себя обязательств, считает суд.

В октябре 2017 года Октябрьский суд приговорил ее к шести с половиной годам колонии по делам о хищении денег дольщиков потребительских обществ "Олимп", "Вилла Валлей", ЖСК "Суздальский дворик" и "Троицкая гора" Заборских. В ноябре 2018 года суд признал ее виновной в хищении еще 30 млн рублей.

Заборских вину не признала. В апреле 2020 года она подала иск к Минфину, требуя 8 655 000 рублей компенсации за незаконное уголовное преследование. В августе суд отказался удовлетворить ее иск, отказ она также обжаловала.