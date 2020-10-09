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В школе Татарстана ученики неделю оставались без обедов из-за увольнения поваров

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура Альметьевска (Татарстан) выявила нарушение прав учащихся и требования законодательства об образовании руководством одной из местных школ, учащиеся которой неделю были лишены положенного им горячего питания. Об этом сообщил журналистам старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев в пятницу.

По его словам, прокуратура Альметьевска провела проверку и убедилась, что с 1 по 9 октября учащиеся школы № 21 "действительно остались без горячего питания". Как выяснилось, с 1 октября массово уволились школьные повара.

Надзорное ведомство отмечает, что администрация школы "грубо нарушила права учащихся и требования законодательства об образовании". В адрес руководителя исполкома города внесено представление с требованием устранить нарушения и привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

По словам Галиева, после вмешательства прокуратуры школьники вновь начали получать горячее питание.

Ранее в соцсетях появились сообщения от родителей с жалобами на то, что их детей не кормят на протяжении недели. При этом, по их словам, плату за питание никто не отменял.

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