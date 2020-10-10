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"Гринпис" предложил использовать дрон для обследования Авачинского залива

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Организация "Гринпис" готова предоставить свои ресурсы для проведения съемки дна Авачинского залива, чтобы установить причины экологического бедствия, сообщается в субботу в официальном телеграм-канале правительства Камчатки, посвященном ситуации с загрязнением.

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"Руководитель климатического направления организации Василий Яблоков рассказал, что важно выбрать правильную методику и действовать оперативно. По его мнению, использование подводного дрона является наиболее уместным решением", - говорится в сообщении.

Представители организации пробудут на Камчатке, пока не прояснится ситуация с причинами и последствиями произошедшего в Тихом океане. Также 11 октября на полуостров прибудут геологи из Москвы и Санкт-Петербурга для помощи в установлении причин катастрофы.

В конце сентября местные жители и серферы стали жаловаться на загрязнение акватории в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа. Сообщалось о необычном цвете воды и массовой гибели морских животных, поступали жалобы на першение в горле и ожоги роговицы глаз после купания.

После проверки воды специалисты выявили превышения по фосфатам в 10,8 раз, по железу - в 7,2 раза, по фенолам - в 6,9 раза, по аммонию - в 6,2 раза. Причина загрязнения и источник пока не установлены. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что при исследовании проб из Авачинского залива специалисты в лабораториях не обнаружили каких-либо специфических веществ, анализ собранных проб продолжается.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов и загрязнении морской среды (ч.2 ст.247 и ч.2 ст.252 УК РФ).

Экологическая катастрофа на побережье Камчатки

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Хроника 03 – 10 октября 2020 годаЭкологическая катастрофа на Камчатке
Камчатка Гринпис

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