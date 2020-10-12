Власти Камчатки намерены вернуть запрет на массовые мероприятия

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил о необходимости введения ограничений на проведение массовых мероприятий в регионе из-за роста заболеваемости COVID-19.

"Считаю, что нам нужно возвращаться к установлению ограничений в части проведения массовых мероприятий", - сказал Солодов в понедельник на оперативном совещании в краевом правительстве.

Он также поручил проработать возможность введения обязательных экспресс-тестов на "ковид" в аэропорту Петропавловска-Камчатского и усилить там входной контроль за соблюдением масочного режима.

"Есть сведения, что в самом аэропорту люди находятся без масок и не соблюдают требования разобщенности", - сказал губернатор.

Солодов дал поручение главам профильных министерств краевого правительства усилить контроль за соблюдением масочного режима в поликлиниках и больницах, в общественном транспорте, кинотеатрах, а также в школах.

"Нужно провести проверки без предупреждения школ в Петропавловске, Елизове, Вилючинске как минимум", - сказал глава региона.

В свою очередь, врио министра здравоохранения Камчатского края Марина Волкова на оперативном совещании сообщила, что, по данным на 12 октября, на Камчатке зарегистрировано 4 тыс. 856 случаев COVID-19. За последние сутки в крае подтвердились еще 37 случаев коронавируса, темп прироста в регионе составил 0,77%, (в РФ - 1,1%). На стационарном лечении находятся 198 пациентов.

"Свободных коек в Петропавловске-Камчатском (осталось - ИФ) 28", - сказала Волкова.

Она отметила, что со вторника "ковидных" пациентов начнет принимать моногоспиталь на 40 коек, который откроется на базе Камчатского краевого кожвендиспансера.