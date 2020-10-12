Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:57Заразились
на 11.10В России 1 298 718+13 634В мире 37 180 308+304 060

Девушка и два ребенка погибли на пожаре в частном доме в Якутске

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Пожар произошел в частном двухэтажном жилом доме в Якутске, погибли три человека, в том числе дети, сообщает в понедельник пресс-служба МЧС России по Якутии.

"Произошел пожар в жилом доме. Были эвакуированы женщина и трое детей. Впоследствии женщина 1998 г.р. и два ребенка 2016 г.р. и 2017 г.р. скончались, не приходя в сознание, пострадал ребенок 2020 г.р.", - говорится в сообщении.

Для установления причин пожара на месте работают дознаватели МЧС России, эксперты испытательной пожарной лаборатории и сотрудники Следственного комитета.

В ведомстве отметили, что в результате пожара огнем повреждена комната на втором этаже на площади 45 кв.м.

Якутия

Новости

Усилилось извержение Ключевского вулкана на Камчатке

Что произошло за день: воскресенье, 11 октября

В Рязанской области умерла пострадавшая при пожаре на арсенале женщина

Суд Архангельска назначил домашний арест бывшему и.о. министра образования

В Чечне уничтожили двух боевиков

Пандемия коронавируса

Россия обновила антирекорд по числу случаев COVID-19 за сутки

Россия обновила антирекорд по числу случаев COVID-19 за сутки
Экологическая катастрофа на Камчатке

Участники экспедиции сочли вероятной природную причину ЧП на Камчатке

Под Рязанью потушили пожары, начавшиеся после взрывов на арсенале

Что произошло за день: суббота, 10 октября

Акция протеста сторонников Фургала возобновилась в Хабаровске

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');