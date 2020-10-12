Девушка и два ребенка погибли на пожаре в частном доме в Якутске

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Пожар произошел в частном двухэтажном жилом доме в Якутске, погибли три человека, в том числе дети, сообщает в понедельник пресс-служба МЧС России по Якутии.

"Произошел пожар в жилом доме. Были эвакуированы женщина и трое детей. Впоследствии женщина 1998 г.р. и два ребенка 2016 г.р. и 2017 г.р. скончались, не приходя в сознание, пострадал ребенок 2020 г.р.", - говорится в сообщении.

Для установления причин пожара на месте работают дознаватели МЧС России, эксперты испытательной пожарной лаборатории и сотрудники Следственного комитета.

В ведомстве отметили, что в результате пожара огнем повреждена комната на втором этаже на площади 45 кв.м.