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Теплая погода на юге Камчатки побила температурный рекорд 1963 года

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В Петропавловске-Камчатском побит температурный максимум более полувековой давности, сообщает в понедельник камчатский Гидрометеоцентр, где подвели климатические итоги первой декады октября.

"В краевом центре 1 октября был установлен новый рекорд абсолютного значения максимальной температуры воздуха и теперь он составляет 18,4°. Прежний, который был равен 17,7°, не менялся с 1963 года", - говорится в сообщении на сайте Гидрометеоцентра.

Отмечается, что с первых дней октября в южных районах края установилась необычно теплая и сухая погода, но к середине декады она ухудшилась. Начались довольно интенсивные осадки. Врочем, понижения температурного фона не произошло.

"В целом декада оказалась теплой с превышением значений от климатической нормы на 2-3°", - отмечают синоптики.

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