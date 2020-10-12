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В Дагестане ликвидировали двух мужчин, открывших огонь по полицейским

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Ликвидированы двое неизвестных, открывших стрельбу по полицейским в Кизилюртовском районе Дагестана, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Полицейские в Дагестане остановили автомобиль для проверки. Неизвестные открыли огонь из автомобиля, ответным огнем двое мужчин были уничтожены", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что полицейские не пострадали.

Источник также сообщил, что открывшие огонь по силовикам мужчины оказались местными жителями в возрасте 25 и 26 лет. "Проверяется их причастность к совершению иных преступлений на территории республики", - сказал собеседник агентства.

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