На Красноярском водохранилище в столкновении катеров погиб рыбак

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Красноярская транспортная прокуратура начала проверку столкновения двух катеров с рыбаками в заливе Каменка Красноярского водохранилища. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Предварительно установлено, что ночью 10 октября в водохранилище, примерно в 65 километрах от Красноярской ГЭС, во время шторма столкнулись и перевернулись два маломерных катера "Прогресс". Всего на них было шесть человек, один погиб, пятерых спасли.

Надзорное ведомство проверит случившееся с точки зрения исполнения законов о безопасности плавания.

В краевом управлении МЧС "Интерфаксу" рассказали, что в субботу утром рыбаки спасли тонувшего мужчину.

"Он рассказал, что накануне компанией из 6 человек на двух катерах они отправились на рыбалку. Их лодки столкнулись и перевернулись. Ему удалось выплыть, при этом видел, что один из его коллег утонул. Судьба еще четверых рыбаков мужчине была неизвестна", - рассказал представитель ведомства.

Весь день пропавших искали полиция и местные спасатели. Вечером, после того как поиски не дали результатов, они обратились за помощью в краевое управление МЧС. Выехавшие на место происшествия спасатели в воскресенье утром нашли живыми еще четверых пропавших рыбаков - они находились на острове.