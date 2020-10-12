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На Камчатке уроженка Узбекистана заказала убийство своей землячки

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело в отношении 56-летней уроженки Узбекистана, подозреваемой в организации заказного убийства землячки, сообщает в понедельник Следственное управление СКР по Камчатскому краю.

"Дело возбуждено по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к организации убийства по найму)", - говорится в сообщении. Подозреваемая, которая является гражданкой РФ, арестована. Отмечается также, что женщина 1964 года рождения работает индивидуальной предпринимательницей.

По версии следствия, за 100 тысяч рублей женщина наняла своего приятеля для убийства 53-летней знакомой, к которой испытывала неприязнь. Мужчина убивать никого не собирался, и, после того как убедился в серьезности намерений заказчицы, сообщил о готовящемся преступлении в полицию.

Как рассказали в СКР, под контролем полицейских мужчина встретился с заказчицей убийства, которая подтвердила свое намерение и передала ему часть обещанного вознаграждения - 25 тыс. рублей. Кроме того, женщина "в качестве доказательства совершения убийства потребовала предоставить ей мобильный телефон жертвы", отметили в ведомстве.

Сотрудники правоохранительных органов инсценировали убийство, а мужчина показал заказчице фотографию ее "убитой" неприятельницы. После подозреваемую задержали. На допросе она отрицала свою причастность к преступлению.

Камчатский край СКР

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