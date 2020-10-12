Студент под видом детектива выманил 0,5 млн рублей у мужа за слежку за женой

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В Волгограде 24-летнего студента обвинили в том, что он, выдавая себя за сотрудника правоохранительных органов, выманил у земляка в общей сложности полмиллиона рублей, в том числе, пообещав проверить, верна ли ему жена.

Как сообщила областная прокуратура, подозреваемого будут судить по обвиненям в мошенничестве, лжеминировании и ложном доносе.

По версии следствия, в январе 2020 года студент познакомился с волгоградцем, который подозревал жену в измене. Он назвался сотрудником правоохранительных органов, предъявив в качестве служебного удостоверения свой студенческий билет в обложке с изображением государственного герба России. Новому знакомому он пообещал проверить его жену, в том числе по данным о ее переписке в различных мессенджерах.

Затем он время от времени получал от потерпевшего различные суммы денег, на которые был якобы должен купить необходимое для слежки специальное оборудование. Также он вымогал деньги под другими предлогами: например, он получил от потерпевшего 150 000 рублей за помощь в выезде его родственников за границу, сообщив, что на родине их могут задержать.

Знакомая потерпевшего передала студенту более 44 000 рублей якобы на оформление документов на квартиру, которую, по его словам, ей должны были подарить за сотрудничество с правоохранительными органами.

По версии следствия, в результате разных уловок студент в январе всего получил от потерпевшего около 500 000 рублей.

В мае и июне 2020 года молодой человек из хулиганских побуждений сообщал в правоохранительные органы заведомо ложные сведения о якобы совершенном в отношении него разбойном нападении и готовящихся терактах, говорится в пресс-релизе.

Вину он признал по всем пунктам, утверждает прокуратура. Сейчас он находится под арестом.

По делу утверждено обвинительное заключение, он о передано в Тракторозаводский районный суд.