Младенца выбросили из окна многоэтажки на Ставрополье

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Тело новорожденной девочки нашли утром 4 октября на земле возле одного из многоквартирных домов в Невинномысске (Ставропольский край), сообщила пресс-служба СУ СКР по регион

Возбуждено уголовное дело по статье 106 (убийство матерью новорожденного ребенка).

Мать погибшей девочки не установлена, ее разыскивают.

Всех, кто обладает информацией об обстоятельствах происшествия просят сообщить об этом в следственный комитет или полицию.