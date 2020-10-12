В кабмине РФ опровергли слухи о переводе аппарата на удаленку

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В правительстве РФ опровергли информацию о переводе сотрудников на удаленную работу. Кабмин продолжает работать в штатном режиме, сообщили журналистам в пресс-службе кабинета министров.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что премьер РФ Михаил Мишустин распорядился перевести чиновников аппарата правительства на удаленную работу.

Со ссылкой на источники в Белом доме, СМИ сообщали о том, что на рабочих местах разрешено появляться только руководителям управлений, департаментов и выше.