На Ставрополье задержан разыскиваемый более 20 лет похититель сына депутата

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Обвиняемый по уголовному делу о похищении в 1998 году человека задержан в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону в понедельник.

По данным следствия, в 1998 году обвиняемый с тремя сообщниками похитил 19-летнего сына депутата Думы Ставропольского края. Его удерживали на территории Чечни до получения выкупа на общую сумму $100 тысяч. После освобождения потерпевшего троих похитителей задержали и в 1999 году суд приговорил их к лишению свободы. Одному из злоумышленников удалось скрыться.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось выяснить измененные данные обвиняемого. Он был задержан в аэропорту в Чечне, когда направлялся в служебную командировку.

По ходатайству следствия он арестован.