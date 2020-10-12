ЦБ РФ выпустил 25-рублевые монеты, посвященные медикам

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Банк России 12 октября выпускает в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов, посвященные самоотверженному труду медицинских работников и работникам транспортной сферы из серии "Человек труда", сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

На оборотной стороне монеты номиналом 25 рублей изображены два медика - женщина и мужчина - в защитных костюмах с реанимационными чемоданами на фоне здания медицинского учреждения и кареты скорой помощи.

На оборотной стороне 10-рублевой монеты изображен работник транспортной сферы на фоне различных видов транспорта, на рукаве его форменной рубашки - эмблема министерства транспорта РФ.

Тираж 25-рублевой монеты - 5 млн штук, 10-рублевой - 1 млн штук.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.