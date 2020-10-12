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В Дагестане районную администрацию забросали камнями после выборов

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Жители Цунтинского района Дагестана забросали камнями здание районной администрации. Как сообщил председатель Координационного совета НКО в республике Шамиль Хадулаев, они недовольны тем, что председателем районного собрания был избран Исрапил Абдулаев.

По словам Хадулаева, на место конфликта прибыла полиция. Недовольные жители устроили потасовку с полицейскими, добавил он.

Агентство пока не располагает комментариями правоохранительных органов в связи с ситуацией.

Дагестан МВД Цунтинский район Исрапил Абдулаев

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