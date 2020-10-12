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В Набережных Челнах завели дело против женщины, бросившей коляску с ребенком на улице

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Полицейские в Татарстане возбудили уголовное дело в отношении жительницы Набережных Челнов (Татарстан), бросившей ночью коляску с двухлетней дочерью во дворе многоквартирного дома.

"В отношении матери ребенка сегодня возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (Оставление в опасности). Расследование взято на особый контроль в прокуратуре", - сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев журналистам в понедельник.

По его словам, в данный момент решается вопрос о передаче уголовного дела из полиции в Следственный комитет для дальнейшего расследования. "Поскольку потерпевшим является малолетний ребенок, все основания для такого изъятия имеются", - пояснил Галиев "Интерфаксу".

Ранее сообщалось, что ночью 10 октября в одном из дворов Набережных Челнах местные жители обнаружили оставленную без присмотра коляску с ребёнком. Прохожие вызвали бригаду скорой помощи и полицию, двухлетняя девочка с диагнозом "общее переохлаждение" была доставлена в больницу.

В ту же ночь правоохранители нашли мать ребенка, ей оказалась 31-летняя местная жительница. Она рассказала, что до этого побывала с дочерью в гостях у подруги, где женщины выпили. Позже, по дороге домой, она позвонила мужу и пока разговаривала, коляска исчезла.

На женщину был составлен протокол об административном правонарушении по статье "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних" и "Несоблюдение требований к обеспечению мер по предупреждению причинения вреда здоровью детей и их развитию".

Татарстан Набережные Челны

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