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В 32 российских регионах превышен порог заболеваемости ОРВИ

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В 32 субъектах РФ превышены пороги по заболеваемости ОРВИ, ситуация находится под контролем Роспотребнадзора, сообщает ведомство.

"По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 32-х субъектах РФ", - говорится в сообщении Роспотребнадзора, опубликованном на сайте ведомства во вторник.

"При этом превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения", - уточняют в федеральной службе.

В сообщении отмечается, что во всех субъектах РФ проводится вакцинация против гриппа, и в настоящее время "привито более 34,6 млн человек, что составляет 23,6% от численности населения Российской Федерации".

Роспотребнадзор

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