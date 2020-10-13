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Alibaba Group запустит в России свою облачную платформу

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Alibaba Group запустит в России собственную облачную платформу Alibaba Cloud, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на два источника в ИТ-отрасли. По данным одного из них, китайская группа разместила более половины мощностей в операторе коммерческих ЦОДов IXcellerate.

ООО "Алибаба Клауд" было зарегистрировано в ноябре 2019 года. Совладельцами российского юрлица выступают сингапурские структуры Alibaba Group, следует из системы данных "СПАРК-Интерфакс".

Своя облачная платформа может понадобиться для поддержки СП "AliExpress Россия" и логистической компанию Cainiao, которые входят в периметр Alibaba Group, отметил второй собеседник "Коммерсанта".

Alibaba Cloud была основана в 2009 году. Компания поддерживает структуры китайской группы, а также работает со сторонними клиентами.

Выручка облачной структуры в 2019 году составила более $1,5 млрд. Дата-центры Alibaba Cloud расположены в 19 регионах по всему миру.

Alibaba Cloud Alibaba Group AliExpress Cainiao

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