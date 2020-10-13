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Суд 29 октября рассмотрит жалобу на недопуск адвокатов к томскому ученому Луканину

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы 29 октября рассмотрит жалобу адвоката физика из Томска Александра Луканина, находящегося под арестом по делу о госизмене, из-за недопуска к ученому, сообщил "Интерфаксу" адвокат ученого Дмитрий Мыльцын.

Он уточнил, что на заседание Луканина "планируют доставить либо лично, либо по видеоконференцсвязи.

По его словам, защита ученого также ожидает ответы на жалобы из генеральной прокуратуры и Следственного управления ФСБ.

"В СИЗО "Лефортово" без разрешения следователя не попасть, а это разрешение отсутствует, следователь ничего не делает", - указал адвокат.

Он отметил, что юристы не имеют доступа к подзащитному со 2 октября, когда направили уведомление о вступлении в уголовное дело следователю.

Ранее адвокат сообщил "Интерфаксу", что из-за недопуска к Луканину защита обратилась в суд, генеральную прокуратуру и к начальнику СУ ФСБ.

Луканину вменяется государственная измена (ст. 275 УК РФ). Информированный источник говорил "Интерфаксу", что ученого "подозревают в попытке незаконной передачи российских технологий одной из стран зарубежья". По некоторым данным, речь может идти о Китае.

В Томском областном суде сообщили, что 1 октября по решению Кировского районного суда города ученому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 ноября.

В течение нескольких дней после задержания и ареста местонахождение Луканина было неизвестно ни его семье, ни защите, ни журналистам. Позднее в СИЗО "Лефортово" его обнаружили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

Александр Луканин

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