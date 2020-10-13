Суд 29 октября рассмотрит жалобу на недопуск адвокатов к томскому ученому Луканину

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы 29 октября рассмотрит жалобу адвоката физика из Томска Александра Луканина, находящегося под арестом по делу о госизмене, из-за недопуска к ученому, сообщил "Интерфаксу" адвокат ученого Дмитрий Мыльцын.

Он уточнил, что на заседание Луканина "планируют доставить либо лично, либо по видеоконференцсвязи.

По его словам, защита ученого также ожидает ответы на жалобы из генеральной прокуратуры и Следственного управления ФСБ.

"В СИЗО "Лефортово" без разрешения следователя не попасть, а это разрешение отсутствует, следователь ничего не делает", - указал адвокат.

Он отметил, что юристы не имеют доступа к подзащитному со 2 октября, когда направили уведомление о вступлении в уголовное дело следователю.

Ранее адвокат сообщил "Интерфаксу", что из-за недопуска к Луканину защита обратилась в суд, генеральную прокуратуру и к начальнику СУ ФСБ.