Думский комитет по финрынку стал соисполнителем по спорному законопроекту о ФФОМС

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Совет Госдумы назнавил комитет по финансовому рынку соисполнителем по спорному правительственному законопроекту, инициированному Минздравом и предполагающему изменения в бюджет Федерального фонда ОМС, сообщили Интерфаксу в аппарате палаты.

Законопроект с "техническими" поправками к бюджету ФФОМС не выносился не публичное обсуждение. Депутаты комитета по финансовому рынку Госдумы РФ, представители ЦБ и Минфина, а также страховщики усмотрели в его принятии радикальные последствия как для финансовой устойчивости страховщиков ОМС, так и для сбалансированности всей системы ОМС.

Представители ЦБ и Минфина на заседании экспертного совета по страхованию думского комитета по финрынку 12 октября заявили, что документ предполагает принципиальные изменения в работе страховщиков и нуждается в более глубоком обсуждении.

Законопроект с поправками к бюджету ФФОМС был внесен в Госдуму 30 сентября. Ответственным за рассмотрение проекта назначен комитет по Госдумы по охране здоровья, профильным комитетом и соисполнителем - комитет по бюджету и налогам, теперь добавится второй соисполнитель - комитет по финансовому рынку.

Предложенные изменения в бюджет ФФОМС предусматривают, что со следующего года из общего потока финансирования системы ОМС будет выделен отдельный поток - прямое бюджетное финансирование высокотехнологичной помощи в ОМС на федеральном уровне. Объем такого финансирования определен примерно в 120 млрд рублей в год. При этом речь не идет о дополнительном финансировании в рамках бюджета здравоохранения, но о перераспределении средств внутри системы.

Законопроект предполагает, что оператором нового финпотока станет ФФОМС, с фондом профильные федеральные медучреждения будут заключать прямые договоры на финансирование. Полномочия ФФОМС концентрируются, фонд будут отвечать за финансирование выделенной федеральной системы, а также контролировать качество работы медучреждений в новом контуре.

Среди инициатив проекта - двукратное сокращение объема расходов на ведение дел страховщиков - с нынешних 1-2% до 0,5-1% от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Страховщики считают, что поправки к бюджету ФФОМС несут угрозу существованию всего сегмента страхования ОМС, на котором по итогам первого полугодия 2020 года работало 32 страховщика.

"При таком снижении объема финансирования расходов на ведение дел ни одна страховая компания в системе ОМС - ни большая, ни маленькая, не остается в зоне рентабельности. Все страховщики ОМС тут же выходят в отрицательную зону по результатам деятельности", - сказал "Интерфаксу" генеральный директор "АльфаСтрахование-ОМС " Андрей Рыжаков.

Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс заявил, в свою очередь, что подключение к обсуждению законопроекта комитета по финрынку абсолютно логично, поскольку страховщики ОМС находятся под двойным контролем - ФФОМС и Банка России, который отвечает за устойчивость страхового рынка. Страховщики ОМС - финансовые организации, обеспечивающие экспертизу оказанных услуг, контроль за финансированием и защиту прав пациентов.

По словам Юргенса "страховщики не исключают, что резкое сокращение расходов на ведение дел - предпосылка к дальнейшему и полному выведению из системы, к возвращению ОМС в русло сметно-бюджетного финансирования с потерей контроля за порядком расходования средств, выделенных на оказание бесплатной медицинской помощи". Причем такая революция может выглядеть "бескровной", если страховщики ОМС сами разорятся. Совершенно точно, такие глобальные перемены, как постепенный переход от страховых принципов развития ОМС к бюджетно-сметному финансированию, которое полностью исключает приоритеты потребителей и угрожает десяткам страховщиков в системе ОМС, не может вводиться "техническими" поправками, которые вообще не требуют публичного обсуждения, убежден Юргенс.

Депутат, член комитета по финансовому рынку Алексей Изотов на заседании экспертного совета по страхованию в понедельник отметил, что реализация предложенных поправок повлечет "кардинальные изменения в системе ОМС". По его словам, комитет в срочном порядке подготовит заключение на законопроект, поскольку его рассмотрение комитетом по здравоохранению и охране здоровья Госдумы назначено уже на 15 октября.

Начальник управления совершенствования регулирования на финансовом рынке ЦБ Екатерина Абашеева 12 октября обратила внимание на то, что предложение о снижении в два раза расходов на ведение дел страховщиков не подкрепляется финансово-экономическим обоснованием. Она высказалась за более детальное предварительное обсуждение документа с представителями страхового рынка и пациентскими сообществами.

Позицию ЦБ поддержал и замначальника отдела регулирования страховой деятельности Минфина Александр Ицелев. Он также отметил, что законопроект никак не анализировался на возможные последствия для страхового рынка.

Вместе с тем Изотов обратил внимание на формулировку в пояснительной записке к законопроекту, где говорится об отсутствии расходов бюджета на его реализацию. Передача части полномочий от страховщиков ОМС к ФФОМС по сопровождению деятельности федеральных медучреждений, которые обособляются от других, потребует формирования дополнительного штата сотрудников ФФОМС и соответствующего финансирования на эти цели, считает Изотов.

Президент медицинской страховой компании "МАКС-М" Руслан Хальфин, выступая на экспертном совете, высказал опасения, что новый законопроект приведет к нарушению принципа равенства прав застрахованных в системе ОМС. "Создаются не только две системы ОМС, но две системы здравоохранения. Будет элитная, дорогостоящая и качественная часть медучреждений для определенных категорий граждан и вся остальная медицина", - констатировал он. По его мнению, новые предложения - попытка перевода на прямое бюджетное финансирование самой престижной части здравоохранения. "Через некоторое время мы столкнемся с проблемами доступности медицинской помощи для широких слоев населения, если такое разделение внутри системы ОМС произойдет", - сказал Хальфин.