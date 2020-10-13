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Новосибирского полицейского обвинили в убийстве приятеля-трансгендера

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело об убийстве против сотрудника полиции, подозреваемого в убийстве, сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, утром 5 октября 20-летний сотрудник патрульно-постовой службы у себя дома в селе Бурмистрово в Искитимском районе Новосибирской области во время ссоры задушил своего 24-летнего знакомого, после чего вывез его тело за территорию поселка и спрятал.

Между тем, местные СМИ и пользователи соцсетей сообщили, что убитый - трангендер, который называл себя Виктория. В СКР заявили, что "убитый - мужчина, но внешне женщина".

Тело жертвы было обнаружено 13 октября в полночь в 700 м от села.

В сообщении отмечается, что в связи с произошедшим подозреваемый уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Новосибирская область

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