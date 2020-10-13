Дума приняла в I чтении законопроект о штрафах для YouTube и Facebook

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект о миллионных штрафах для провайдеров и владельцев ресурсов в Интернете за каждый случай неисполнения предписания Роскомнадзора по ограничению доступа и удалению запрещенного в РФ контента.

"Законопроект мой и коллеги Боярского устанавливает штрафы для тех пользователей и участников рынка, которые не удалили запрещенный контент по требованию Роскомнадзора. За каждое отсутствие реакции будет штраф", - сказал "Интерфаксу" глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Авторы законодательной инициативы ссылаются на статистику Роскомнадзора, из которой следует, что зачастую требования законодательства нарушаются крупными интернет-ресурсами, зарегистрированными за пределами РФ.

Так, из YouTube, вопреки требованиям Роскомнадзора, к апрелю 2020 года не удалено 10 482 страницы URL с запрещенной информацией, из Twitter - 1 462 URL, из Instagram - 1 435 URL, из Facebook - 362 URL, отметили депутаты в пояснительной записке.

"Иностранцы в этом плане лидируют, и мы этим инструментом как раз-таки хотим, чтобы они уделили больше внимания чистоте своего контента на правовом пространстве Российской Федерации", - сказал "Интерфаксу" зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Вместе с тем, "речь не идет исключительно об иностранных ресурсах", отметил он, так как "были прецеденты, когда и наши социальные сети реагировали не столь оперативно, как хотелось бы, на удаление запрещенного на территории РФ контента".

Соответствующая инициатива (989758-7) предусматривает штрафы для провайдеров и владельцев ресурсов в Интернете за непринятие провайдером хостинга мер по ограничению доступа к запрещенной информации и за ее неудаление в виде штрафа: для граждан - в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для должностных лиц - от 200 тыс. до 400 тыс. руб., для юр. лиц - от 800 тыс. до 4 млн руб.;

Повторное совершение указанных административных правонарушений влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей; на должностных лиц - от 500 тыс. до 800 тыс. рублей; на юридических лиц - от 4 млн до 8 млн рублей.

Штрафы повышаются для провайдеров и владельцев сайтов и информационных ресурсов в Интернете за то, что они не ограничили доступ или не удалили информацию с призывами к экстремистской деятельности, материалы с "порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) объявлений о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера, информацию о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, местах их приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих растений".

Подобное нарушение влечет наложение административного на граждан - в размере от 100 тыс. до 200 тыс. руб., на должностных лиц - от 400 тыс. до 800 тыс. руб., на юр. лиц - от 3 млн до 8 млн руб.

Повторное совершение этих административных правонарушений грозит штрафом для граждан в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей; для должностных лиц - от 800 тыс. до 1 млн рублей; для юридических лиц - от 8 млн до 15 млн рублей.