ВС РФ отказал Роспатенту в пересмотре дела об известности Avito в РФ

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ отказал Роспатенту в пересмотре решения судов нижестоящих инстанций, обязавших ведомство признать за Avito Holding AB (Швеция) общеизвестным в России знак Avito, следует из картотеки суда.

Как сообщалось ранее, 29 мая президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП) подтвердил вердикт СИПа первой инстанции, который 28 ноября 2019 года по заявлению Avito Holding AB признал недействительным решение Роспатента от 14 декабря 2018 года об отказе признать обозначение Avito общеизвестным в России.

В иске иностранная компания просила суд обязать ведомство признать с 18 мая 2018 года обозначение Avito общеизвестным в России товарным знаком и предоставить его охрану на имя компании "Авито Холдинг АБ" в отношении услуг 35-го (продвижение товаров для третьих лиц) и 38-го (доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]) классов Международной классификации товаров и услуг.

В соответствии с законодательством, общеизвестный товарный знак – это обозначение, которое в силу своего продолжительного или интенсивного использования стало узнаваемым. При этом узнаваемость касается не только самого знака и товара, но и его владельца. Правовая охрана такого знака, в отличие от стандартного товарного знака, распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным. Общеизвестный товарный знак действует бессрочно, в отличие от стандартного товарного знака, который регистрируется на 10 лет.

Обозначение Avito является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета.

Компания была основана Йонасом Нордландером и Филиппом Энгельбергом в Швеции в 2005 году, получила название Avito Holding 28 октября 2009 года.

Портал Avito является обширной базой объявлений третьих лиц, представляет собой электронную доску предложений о купле-продаже личных вещей, бытовой техники и электроники, транспортных средств, недвижимости, готового бизнеса, а также предложений о работе и оказании широкого спектра услуг.

Помимо размещения объявлений третьих лиц, одним из направлений портала Avito является предоставление услуг по продвижению товаров (услуг) посредством размещения баннерной, контекстной и мобильной рекламы в рамках договоров возмездного оказания услуг.