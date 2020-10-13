ВС РФ решил проступком содействовать улучшению делового климата в стране. Обзор

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Пять десятков экономических составов Уголовного кодекса РФ могут перейти в категорию уголовных проступков. Нарушители, совершившие их, смогут, возместив ущерб, избежать судимости и соответствующего поражения в правах. Такой законопроект был принят на заседании пленума Верховного суда РФ во вторник, теперь он будет внесен в Госдуму.

Штраф вместо судимости

С лета 2016 года граждане, впервые совершившие преступления небольшой и средней тяжести (наказания за них не превышают три и пять лет заключения соответственно), получили возможность избежать статуса судимого и обойтись только судебным штрафом. Для этого от них требуется полностью компенсировать причиненный ущерб.

Такая опция появилась в Уголовном кодексе РФ по инициативе ВС РФ. Суд считал, что эта реформа будет способствовать снижению числа осужденных и в целом гуманизации уголовного правоприменения.

Новшество не осталось невостребованным - по данным ВС РФ, в 2019 году судебный штраф без судимости получили более 52 тыс. человек. При этом общая сумма судебных штрафов составила 825 млн рублей.

Излишнее поражение в правах

Однако, по мнению ВС РФ, число осужденных за совершенные впервые преступления небольшой тяжести "по-прежнему остается значительным". В 2019 году за преступления небольшой тяжести обвинительные приговоры получили 305011 человек (51% осужденных). При этом 186497 человек (61%) преступили закон впервые, то есть не имели неснятых и непогашенных судимостей, свидетельствуют данные ВС РФ.

Привлечение к уголовной ответственности (то есть статус судимого) за совершенные впервые преступления, которые не наказываются лишением свободы, по словам председателя ВС РФ Вячеслава Лебедева, не соответствует принципам справедливости и гуманизма. Судимость означает, что на граждан возлагаются разнообразные запреты и ограничения, в том числе на профессиональную деятельность, в избирательной, гражданско-правовой и иных сферах (всего таких ограничений порядка восьмидесяти), она мешает трудоустройству, получению финансовых услуг и, в конечном счете, социализации, говорил Лебедев во вторник на заседании пленума ВС РФ. И это поражение в правах - единственное, что отличает уголовное наказание за незначительные преступления от административной ответственности.

В связи с этим ВС РФ предлагает расширить возможности наказания виновных без привлечения их к уголовной ответственности. Для этого суд подготовил поправки в УК РФ и Уголовно-процессуальный кодекс, которые были приняты на заседании пленума во вторник.

Документ вводит в УК РФ институт уголовного проступка, который должен стать промежуточной категорией между административным правонарушением и преступлением. За его совершение будет полагаться судебный штраф либо бесплатные общественные работы от 30 до 240 часов или ограниченно оплачиваемые работы (удержание из зарплаты 5-10% в доход государства). При этом наказанный будет освобожден от уголовной ответственности и не получит статус судимого. Правда, это возможно только в том случае, если он возместил ущерб или иным образом загладил причиненный вред. В случае неисполнения наказания человек будет осужден в обычном порядке.

Попытка номер два

Идея появления в российском уголовном законодательстве проступка не нова. Еще в 2018 году ВС РФ вносил в Госдуму законопроект о переводе в эту категорию 80 уголовных составов, которые не предусматривают наказания в виде лишения свободы. Однако правительство высказалось против - не определены источники финансирования реализации этой идеи, и не учтены интересы потерпевших, которым причинен вред. Как следствие, проект так и не был принят, а ВС РФ решил и вовсе отозвать его в связи с разработкой нового.

На этот раз идеи ВС РФ оказались еще более смелыми - уголовными проступками должны стать 112 видов преступлений, совершенных впервые. Среди них не только относящиеся к небольшой тяжести, но и ряд преступлений их категории средней, за которые полагается лишение свободы.

"С учетом статистических данных о судимости за 2019 год категория уголовного проступка потенциально может быть распространена на 82 668 лиц, в том числе на 60 698 (71,22%) лиц, совершивших преступления в сфере экономики", - говорится в сопроводительных материалах к проекту.

При этом ВС РФ убежден, что реализация его инициативы не потребует дополнительного финансирования.

Экономические проступки

В феврале 2020 года Лебедев впервые заявил о необходимости того, чтобы в список проступков попали преступления небольшой и средней тяжести в сфере экономики, которые совершены впервые и не связаны с применением насилия. "Применение института уголовного проступка к этим деяниям окажет позитивное влияние на деловой климат в РФ, создаст новые условия для сокращения рисков ведения предпринимательской деятельности", - обосновал он свое предложение во вторник на заседании пленума.

В проступки проект переводит 53 преступления из сферы экономики, в том числе 29 составов, связанных с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. В 2019 году по эти трем десяткам статей были осуждены около 1 тыс. человек, говорится в сопроводительных материалах к проекту.

Среди этих 29 составов незаконное образование (создание, реорганизация) юрлица, уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенные вне группы лиц и не повлекшие ущерб в крупном или особо крупном размере, сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов (части первые статей 173.1, 194, 199.2), а также неправомерные действия при банкротстве (статья 195 УК РФ).

Также проступками будут считаться, согласно проекту, совершенные впервые и не имеющие отягчающих обстоятельств семь преступлений небольшой тяжести, посягающих на собственность. Среди них кража, мошенничество (части первые статьей 158 - 159.6), присвоение и растрата (статья 160), причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (статья 165 УК РФ) и др. По словам Лебедева, в 2019 году за эти преступления осуждены 44,7 тыс. лиц, при этом 20,2 тыс. лиц (45%) не имели судимостей.

Не будут считаться проступками налоговые и иные преступления в сфере экономической деятельности, если сейчас УК РФ допускает освобождение от ответственности по ним при условии возмещения причиненного ущерба и уплаты в бюджет двукратной его суммы.

Позитивные предложения

Эксперты положительно оценивают проект ВС РФ. Советник Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Евгений Рубинштейн считает, что отказ от привлечения к уголовной ответственности "позволит снизить уровень влияния правоохранительной системы на бизнес". Он надеется, что суды смогут "более свободно и независимо отправлять правосудие, понимая, что приговоры за совершение уголовного проступка не повлекут значимых последствий для судьбы человека".

По мнению адвоката из коллегии "Муранов, Черняков и партнеры" Антона Киреева, инициатива ВС РФ "носит позитивный характер и соотносится с политикой последних лет, направленной на декриминализацию преступлений в сфере экономики". Более того, она выгодна потерпевшим, так как проект стимулирует виновных возмещать причиненный ущерб. "На сегодняшний день интересы потерпевшего от преступления зачастую уходят на второй план, а обвинительный приговор не приводит к возмещению причиненного ущерба", - констатирует он. Между тем в случае, если правонарушение будет классифицировано как проступок, совершивший его человек не сможет избежать выплаты компенсации. "Институт уголовного проступка предлагается применять только в случае возмещения виновным ущерба", - объясняет Киреев.

"Введение в уголовный кодекс категории "уголовный проступок" дает шанс на исправление без применения таких серьезных последствий, как уголовное наказание и судимость", - указывает управляющий партнер юркомпании "Проценко и партнеры", адвокат Татьяна Проценко.

При этом Киреев считает, что в законопроекте нужно расширить права подозреваемого и обвиняемого и разрешить им обращаться в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела за совершение проступка и назначения иной меры уголовно-правового характера. Сейчас такая возможность предоставлена только следователю и дознавателю.

Советник ФПА РФ Игорь Пастухов тоже позитивно оценивает новации, но признает, что предложения ВС РФ не смогут исключить полностью возможность давления на предпринимателей с использованием уголовного законодательства. "Но, по крайней мере, они максимально минимизируют причиняемый подобным давлением ущерб предпринимательской активности", - надеется он.