Развернувшей паром ярославской чиновнице решили объявить выговор

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Комиссия "Единой России" по этике на заседании во вторник приняла решение объявить выговор первому заместителю главы администрации Тутаевского района Ярославской области Маргарите Новиковой из-за инцидента на переправе, сообщает пресс-служба "Единой России".

Около двух недель назад в Тутаеве на переправе через Волгу развернули уже отчаливший паром с пассажирами из-за того, что на него опоздала Новикова.

История получила широкий резонанс в СМИ и соцсетях, где чиновницу осудили. Позднее она принесла извинения.

"Мы считаем, что никакая занятость чиновника не может быть оправданием неуважения и проявления высокомерия по отношению к окружающим", - приводятся в сообщении слова ответственного секретаря комиссии "Единой России" по этике, заместителя секретаря Генсовета партии Евгения Ревенко.