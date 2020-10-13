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На Ямале возбудили дело из-за загрязнения почвы отходами бурения "Арктикгаза"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Уголовное дело о загрязнении окружающей среды возбуждено в Ямало-Ненецком автономном округе после обнаруженных фактов загрязнения почвы отходами бурения АО "Арктикгаз".

Генпрокуратура РФ сообщила, что в ходе разработки нефтегазоконденсатного месторождения была нарушена герметичность шламового накопителя куста скважин. Из-за этого "произошел вынос бурового шлама (отходов)" на земельный участок.

Лабораторные исследования проб показали, что отходы бурения, размещенные в шламовом накопителе, как нужно не обезврежены, из-за чего почва оказалась загрязнена. Размер причиненного ущерба составил 2 млн рублей.

Природоохранный прокурор направил материалы проверки в следственные органы. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

"Газпром нефть" и "НОВАТЭК" владеют "Арктикгазом" на паритетной основе. "Арктикгазу" принадлежат лицензии на Самбургский лицензионный участок, на территории которого находятся Самбургское, Уренгойское, Восточно-Уренгойское и Северо-Есетинское месторождения. Кроме того, "Арктикгазу" принадлежат лицензии на Яро-Яхинский, Ево-Яхинский и Северо-Часельский лицензионные участки. В настоящее время идет добыча углеводородов на Самбургском и Яро-Яхинском участках.

Арктикгаз ЯНАО

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