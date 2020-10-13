Пожарная машина насмерть сбила ребенка в Архангельске

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Ребенок погиб в ДТП с участием пожарной машины в Архангельске, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Авария произошла на перекрестке проспекта Ломоносова и улицы Воскресенской. По предварительной информации, пожарный автомобиль при повороте наехал на ребенка, который пересекал проезжую часть на самокате. Мальчик скончался в машине скорой помощи.

По словам врио начальника управления Александра Бахтин, с семьей погибшего работает психологическая служба МЧС, ведомство готово оказать поддержку.

МЧС совместно с полицией выясняет обстоятельства трагедии.