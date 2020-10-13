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Суд взыскал с подмосковного театра 400 тыс. рублей за гибель мужчины в Коми

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Прилузский районный суд в Коми взыскал 400 тысяч рублей с Московского областного театра драмы и комедии за гибель мужчины на трассе, которого сбил на машине директор культурного учреждения Юрий Педенко.

Как говорится в материалах суда, ДТП произошло в ночь на 7 февраля 2019 года на трассе Чебоксары - Сыктывкар в Прилузском районе. Там 67-летний водитель из Московской области на автомобиле Nissan X-Trail выехал на встречную полосу и сбил 28-летнего мужчину, который находился рядом с автомобилем ГАЗ-3310 и осматривал его. От полученных травм он скончался.

Водителя иномарки обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 3 статьи 264 УК РФ). Вину в содеянном житель Подмосковья не признал.

Фигурант пояснил, что состоит в должности директора Московского областного театра драмы и комедии. Он ехал на служебном автомобиле в Сыктывкар для организации гастролей местного театра в Московской области. Автомобиль, который находится в собственности театра, был в исправном состоянии. Водительский стаж мужчины исчисляется с 1976 года. Он несколько лет прожил в Магаданской области, где получил опыт управления автомобилем в условиях зимы. Кроме того, он десять лет участвовал в автомобильных гонках.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде одного года девяти месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Также его на два года девять месяцев лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Приговор обжаловали в Верховном суде Коми, который его не изменил.

Жена погибшего мужчины оценила моральный вред в 2 млн рублей.

Прилузский районный суд частично удовлетворил заявленные в гражданском иске требования. Суд взыскал с театра в пользу женщины компенсацию морального вреда в размере 400 тыс. рублей.

Коми

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