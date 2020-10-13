В Баренцевом море подлодка "Орел" провела учебный пуск крылатой ракеты

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Атомная подлодка "Орёл" во вторник осуществила успешный учебный пуск противокорабельной крылатой ракетой в Баренцевом море, сообщила пресс-служба Северного флота РФ.

"Экипаж атомного ракетного подводного крейсера Северного флота "Орёл" выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой "Гранит" по надводной цели в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море", - говорится в сообщении.

Стрельба проведена из подводного положения по мишенной позиции, имитирующей крупный надводный корабль условного противника. Цель находилась на дистанции более 120 километров от точки пуска ракеты, сообщил Северный флот.

"Район проведения ракетной стрельбы был заранее закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации", - отмечается в сообщении.

Военные сообщили, что закрытие района обеспечили корабли Кольской флотилии разнородных сил.

"После успешного проведения ракетной стрельбы пораженная мишень была осмотрена экипажем противолодочного самолёта Ил-38 отдельного смешанного авиаполка армии ВВС и ПВО Северного флота. По оценке командования флотом, экипаж атомного подводного крейсера "Орёл" успешно справился с поставленной задачей, продемонстрировав высокий профессионализм и военно-морскую выучку", - отмечается в сообщении.

Атомный подводный ракетный крейсер "Орел" (проект 949А "Антей") входит в состав подводных сил Северного флота. Несколько лет назад подлодка прошла модернизацию.