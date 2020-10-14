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Второе казино в игорной зоне "Приморье" откроется на этой неделе

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Открытие нового гостинично-развлекательного комплекса "Шамбала" в интегрированной развлекательной курортной зоне (ИРКЗ) "Приморье" состоится в пятницу, это второй проект казино в Приморском крае.

Как сообщила пресс-служба правительства Приморья, на данный момент в проект вложено 3,5 млрд рублей, общая сумма инвестиций составит 8 млрд рублей.

В рамках первой очереди комплекса "Шамбала" построен игровой зал общей площадью 5,2 тыс. кв. метров. Вторая очередь будет введена в эксплуатацию в 2022 году, в том числе 5-звездочный отель на 270 номеров.

Инвестором проекта выступает ЗАО "Шамбала" (Краснодар, резидент ликвидированной игорной зоны "Азов-Сити").

Согласно установленным в Приморском крае налоговым ставкам на игорный бизнес, объект компании "Шамбала" будет приносить в бюджет региона более 120 млн рублей ежегодно без учета других налоговых отчислений.

Как сообщалось, резидент интегрированного развлекательного курорта "Приморье" компания G1 Entertainment в октябре 2015 года ввела в работу свой первый объект - крупнейшее в России казино Tigre de Cristal. В 2021 году планируется открытие гостинично-развлекательного комплекса Naga Vladivostok (инвестор - крупный игорный оператор из королевства Камбоджа).

Интегрированная курортная зона "Приморье" расположена в бухте Муравьиная под Владивостоком. Всего на территории игорной зоны планируется открытие 12 развлекательных комплексов с отелями и казино.

Приморский край Шамбала

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