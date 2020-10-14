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Рейс AzurAir из Красноярска в Анталию задержан из-за неисправности самолета

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Вылет самолета Boeing 737-800 авиакомпании AzurAir из Красноярска в Анталию (Турция) задержан из-за технической неисправности воздушного судна, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Отправление рейса, следовавшего через Самару, было назначено на 01:45 по местному времени в среду. Из-за неисправности самолета вылет был отложен до прибытия резервного воздушного судна.

На рейс зарегистрированы 186 пассажиров. Пассажиры обеспечены напитками и питанием, 61 человек размещен в гостинице.

Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов и контролирует соблюдение прав пассажиров.

AzurAir Красноярск Турция Анталия

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