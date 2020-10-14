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Два человека пострадали от нападения агрессивного быка в Иркутске

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Полицейские утром в среду в Иркутске застрелили агрессивного быка, который представлял угрозу для горожан.

Около 11:00 по местному времени (6 часов утра по Москве) в дежурную часть полиции поступило пять сообщений от жителей Иркутска, что на одной из центральных улиц Ленинского района бык нападает на людей, сообщила пресс-служба Главного управления МВД по региону.

По предварительным данным, животное причинило травмы двум местным жителям на остановке общественного транспорта, в том числе школьнице.

На место происшествия был направлен экипаж патрульно-постовой службы, который заметил быка, когда тот повреждал припаркованные автомобили. Сотрудники полиции застрелили животное.

Иркутск

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