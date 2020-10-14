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В Москве задержали бывшего директора дербентской крепости "Нарын-кала"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего директора крепости "Нарын-кала" в Дербенте (Дагестан) Али Ибрагимова за хищение бюджетных денег.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Ибрагимова задержали силовики в Москве после проведения обысков в его квартире. После этого его доставили обратно в Дагестан. Суд примет решение об избрании меры пресечения.

По словам источника, Ибрагимова задержали в рамках расследования ранее возбужденного против него уголовного дела по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По данным следствия, он, будучи директором музея-крепости "Нарын-кала", присвоил 1,6 млн рублей при обновлении этой цитадели к празднованию 2000-летия города Дербента в 2015 году, уточнил рассказал источник.

Ибрагимов был назначен на должность директора крепости "Нарын-кала" в Дербенте в октябре 2013 года. На этом посту он пробыл до февраля текущего года. Уголовное дело в отношении него возбудили в апреле этого года.

Дагестан Али Ибрагимов Москва

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