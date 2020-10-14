Правительство изменило правила рассмотрения обращений о едином поставщике по госзакупкам

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Правительство утвердило новые правила рассмотрения обращений об определении единственного поставщика товаров, работ, услуг при осуществлении госзакупок. Такое постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Оно вводит положения о порядке рассмотрения правительством таких обращений и внесении изменений в регламент правительства. Новые правила устанавливают определенные сроки и порядок рассмотрения обращений, состав прилагаемых документов и иной информации, а также заключений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.

Изменение правил сделает закупки более эффективными и снизит риски того, что единственными поставщиками будут становиться организции, работающие на конкурентных рынках и не обладающие необходимыми производственными возможностями и компетенцией, считают чиновники.

В список данных, которые должны включаться в предложение об определении единого поставщика, вошло описание объекта закупки, экономическое (технологическое) обоснование нецелесообразности проведение соответствующей закупки конкурентным способом, сведения о предполагаемом единственном поставщике с обоснованием его выбора и т.п.

Помимо этого, на каждое предложение об определении единственного поставщика должно быть подготовлено экспертной заключение. В нем должны быть заключения: Минфина - в отношении обоснования цены госконтракта с поставщиком, Минэкономразвития - в части соответствия такого предложения положениям договора об ЕАЭС, ФАС - в части оценки перспективы изменения состояния конкуренции на том или ином товарном рынке в результате принятия предложения об определении единого поставщика.

По действующей редакции закона "О контрактной системе" (44-ФЗ), закупка у единственного поставщика может осуществляться в соответствии с указом или распоряжением президента, а также постановлением или распоряжением правительства. Последнее принимает соответствующие акты на основании решений президента. Это осталось неизменным.

Это не первый нормативный правовой акт, направленный на регламентацию работы механизма утверждения единственных поставщиков по госзакупкам. Летом 2020 года президент Владимир Путин включил в правила подготовки нормативных правовых актов об определении единственного поставщика при госзакупках обязательное обоснование такого предложения и экспертное заключение по нему.