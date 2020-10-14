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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:06Заразились
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Глава российских католиков заболел коронавирусом

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Председатель Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци сообщил, что заразился коронавирусом.

"Я заразился ковидом и поэтому сейчас нахожусь в изоляции", - заявил он в видеообращении из своей комнаты, опубликованном на странице католической архиепархии Божией Матери (с центром в Москве) в фейсбуке.

Архиепископ сказал, что воспринял болезнь как "возможность глубже сосредоточиться на самом главном", а именно на Христе. "Я уверен, что это время, если оно отдано Богу, принесет плоды для всей нашей Церкви, которая очень нуждается в благодати и в единстве", - добавил Пецци и благословил свою паству.

Павел Пецци коронавирус

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