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У костромского губернатора выявили коронавирус

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Глава Костромской области Сергей Ситников получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию, сообщает пресс-служба региональной администрации.

"В связи с этим все официальные мероприятия переведены в дистанционный режим. Церемония вступления в должность, запланированная на 15 октября, переносится на более поздний срок", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что глава региона чувствует себя хорошо, признаков заболевания нет.

Ситников возглавляет регион с 2012 года и был переизбран по итогам голосования в сентябре.

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