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"Росатом" и ДВФУ открыли центр перспективных ядерных технологий

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) открыли на острове Русский во Владивостоке Международный научно-исследовательский центр перспективных ядерных технологий (МНИЦПЯТ).

В сообщении департамента коммуникаций ГК "Росатом" за четверг говорится, что в церемонии открытия центра, состоявшейся в среду, приняли участие замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Василий Нагибин, ректор ДВФУ Никита Анисимов, директор по цифровизации ГК "Росатом" Екатерина Солнцева, представители Минкомсвязи РФ и правительства Приморского края.

Центр призван обеспечить удаленный доступ российских и зарубежных студентов, молодых ученых и специалистов к работе на исследовательских ядерных реакторах "Росатома", а также стать центром разработки цифровых решений для проектов развития Дальнего Востока и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Пользователям Центра будет предоставлен доступ к опыту "Росатома" в области сквозных цифровых технологий.

"Сегодня активно обсуждается использование на площадке МНИЦПЯТ программного обеспечения "Логос" для решения задач строительства и эксплуатации ветропарков, задач в сфере газодинамики, аэродинамики, в том числе, для разработки новых решений при проектировании и изготовлении малой авиации и беспилотных летательных аппаратов, строительства современных морских судов, включая атомные ледоколы", - сказал Солнцева, слова которой приведены в сообщении.

МНИЦПЯТ создан в рамках выполнения решения президента РФ Владимира Путина о формировании на о. Русский Центра цифрового развития. Соглашение о сотрудничестве в создании Центра в 2019 году подписали на Восточном экономическом форуме во Владивостоке "Росатом", Минвостокразвития России, Минкомсвязь России и ДВФУ.

ГК "Росатом" - многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Входит в десятку крупнейших компаний России. Госкорпорация объединяет свыше 300 предприятий и организаций, в них работает в общей сложности более 270 тыс. человек. Зарубежный бизнес-портфель "Росатома" включает 36 энергоблоков в 12 странах, из них 25 энергоблоков в стадии активной реализации в 9 странах.

Росатом ДВФУ

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