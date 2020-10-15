Пожар произошел в противотуберкулезном диспансере в Иркутской области из-за поджога

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Пожар произошел ночью в четверг в противотуберкулезном диспансере в поселке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района Иркутской области, погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"Благодаря грамотным действиям персонала медицинского учреждения удалось избежать трагедии. Им был обнаружен очаг возгорания и при помощи внутренней водопроводной сети ликвидирован пожар. Также оперативно была организована эвакуация пациентов", - приводятся в сообщении слова замначальника Эхирит-Булагатского пожарно-спасательного гарнизона Руслана Асаева.

"Погибших, травмированных нет", - говорится в сообщении.

Информация о пожаре поступила на пульт пожарно-спасательной службы от автоматической пожарной сигнализации в диспансере в 01:40 (20:40 мск). На момент прибытия первых подразделений наблюдалось задымление на втором этаже трехэтажного кирпичного здания. До приезда пожарных медперсоналом были эвакуированы 93 человека.

В одной из палат пожарные обнаружили поврежденный матрас, площадь пожара составила 1 кв. м.

"Дознавателями МЧС России по итогам предварительного осмотра места пожара установлено, что вероятной причиной является занесение открытого источника зажигания одним из пациентов учреждения. В настоящее время лицом, совершившим деяние, даны показания, на основании которых будет применена мера в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.

В пресс-службе областного главка МЧС "Интерфаксу" уточнили, что пациент признался в поджоге матраса.

"Дал признательные показания, что поджег. С его слов, ему надоело находиться в палате", - сказал собеседник агентства.