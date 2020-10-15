Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:00Заразились
на 14.10В России 1 340 409+14 231В мире 38 129 806+328 280

Пожар произошел в противотуберкулезном диспансере в Иркутской области из-за поджога

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Пожар произошел ночью в четверг в противотуберкулезном диспансере в поселке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района Иркутской области, погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"Благодаря грамотным действиям персонала медицинского учреждения удалось избежать трагедии. Им был обнаружен очаг возгорания и при помощи внутренней водопроводной сети ликвидирован пожар. Также оперативно была организована эвакуация пациентов", - приводятся в сообщении слова замначальника Эхирит-Булагатского пожарно-спасательного гарнизона Руслана Асаева.

"Погибших, травмированных нет", - говорится в сообщении.

Информация о пожаре поступила на пульт пожарно-спасательной службы от автоматической пожарной сигнализации в диспансере в 01:40 (20:40 мск). На момент прибытия первых подразделений наблюдалось задымление на втором этаже трехэтажного кирпичного здания. До приезда пожарных медперсоналом были эвакуированы 93 человека.

В одной из палат пожарные обнаружили поврежденный матрас, площадь пожара составила 1 кв. м.

"Дознавателями МЧС России по итогам предварительного осмотра места пожара установлено, что вероятной причиной является занесение открытого источника зажигания одним из пациентов учреждения. В настоящее время лицом, совершившим деяние, даны показания, на основании которых будет применена мера в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.

В пресс-службе областного главка МЧС "Интерфаксу" уточнили, что пациент признался в поджоге матраса.

"Дал признательные показания, что поджег. С его слов, ему надоело находиться в палате", - сказал собеседник агентства.

Иркутская область

Новости

Вирус АЧС найден в воронежской колбасе в Великом Новгороде

Вирус АЧС найден в воронежской колбасе в Великом Новгороде

Netflix запустил русскоязычную версию сервиса

Netflix запустил русскоязычную версию сервиса

Автомобиль взорвался на окраине ингушской Назрани

Минздрав зарегистрировал два препарата ремдесивира для лечения COVID-19

Минздрав зарегистрировал два препарата ремдесивира для лечения COVID-19

Почти 1 млн человек переехали в РФ по программе переселения за 13 лет

Пандемия коронавируса

Власти Подмосковья попытаются избежать ввода электронных пропусков

Что произошло за день: среда, 14 октября

Россиянам предложат более 1,5 млн туров в рамках второго этапа кэшбэка

Россиянам предложат более 1,5 млн туров в рамках второго этапа кэшбэка
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Путин выразил Эрдогану беспокойство из-за боевиков в Карабахе

Путин выразил Эрдогану беспокойство из-за боевиков в Карабахе

Путин внес в Госдуму законопроект о Госсовете

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');